Страницы про трансгендеров убрали из книги «Привет, месячные» ради собственной безопасности

В издательстве «Белая ворона» объяснили удаление двух страниц из книги для подростков «Привет, месячные». Сооснователь компании Татьяна Кормер рассказала, что в вырезанном тексте говорилось о трансгендерных людях. Она добавила, что решение удалить главу было принято после консультаций с юристами.

Татьяна Кормер поделилась с изданием «Подъем», что поначалу юристы рассказывали им о законах и о правоприменительной практике. Но позже недвусмысленно намекнули, что есть риск подпасть под ответственность.

«А потом нам радостно сказали: если вы опубликуете в таком виде, то мы бесплатно будем осуществлять вашу защиту. Мы подумали и решили, что очень тронуты такой заботой, но мы предпочитаем перестраховаться», — рассказала Кормер.

Сооснователь издательства добавила, что все проблемы можно было решить единственной маркировкой «16+». Но дело в том, что подросткам в 16 лет сообщать всю эту информацию уже поздно. Кормер считает, что даже «12+» — слишком высокая планка. Но единственный более младший возраст, который указан в законе, — это «6+». В шесть лет детям еще слишком сложно все это понять, особенно по части медицинских терминов.

Татьяна Кормер отметила, что к ней уже подходили родители и благодарили за эту книгу. Они делились, что не знали, как поговорить на такие тем с дочерьми. Как говорится на сайте издательства, книга «Привет, месячные!» — это «простой гид, который позволит стать экспертом в области месячных. С ответами на все вопросы — даже на глупые». В украинской версии страницы о трансгендерах удалены не были.

Тем временем в США трансгендер впервые получил высокую государственную должность. Сначала Рэйчел Левайн стала помощником главы американского Минздрава, а после еще и адмиралом уполномоченного корпуса Общественной службы здравоохранения США (PHSCC) — одной из восьми американских силовых структур.