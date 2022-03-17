Страница тюменского кота-пожарного Семена появилась в соцсетях

Кот по кличке Семен из поселка Боровский Тюменского района «завел» страницу в соцсети «ВКонтакте». Сотрудники 135-й пожарно-спасательной части считают его своим коллегой и даже пошили ему форму. Об этом написал Ura.ru.

«Привет, я Семен Кот-Пожарный из 135-й пожарно-спасательной части Главного управления МЧС России по Тюменской области. На своей страничке я делюсь самым интересным, что происходит в моей жизни и „службе“. У меня есть свои обязанности и специальная форма», — говорится на странице кота Семена.

В соцсети также появилось специальное онлайн-сообщество. В него могут добавиться все желающие питомцы-символы из подразделений МЧС.

«В соцсети „ВКонтакте“ также появилось сообщество Семена, куда смогут добавиться питомцы-символы подразделений МЧС со всей России. Он очень ждет заявок», — указано на странице Семена.

Сейчас на страницу кота-пожарного подписались 14 человек, еще семь находятся у него в друзьях.