Общество 30 августа 2023, 15:21 Страница о досуге в Москве появилась на платформе «Город идей» Интерактивная страница о досуге в Москве открылась на платформе «Город идей» Сайт мэра и правительства Москвы

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Пользователи платформы «Город идей» теперь могут отправиться на виртуальную прогулку по Москве с помощью специальной тематической страницы «Досуг в городе». Об этом сообщила пресс-служба мэрии столицы.

Горожане смогут ознакомиться с анонсами событий в столице, узнать интересные факты о реализованных идеях и использовать другие возможности платформы.

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Для посетителей интерактивной страницы стал доступен квест, где они могут перемещаться по виртуальному городу и находить спрятанные лампочки, — реализованные идеи жителей, которые преобразили столицу. Победители квеста, которые найдут все 35 лампочек, получат 500 городских баллов.

Помимо этого, пользователи смогут получить дополнительные 100 баллов, забросив пять мячей в виртуальную баскетбольную корзину.

Заработанные баллы можно обменять на различные товары и услуги, получить скидки у партнеров или направить на благотворительность через сайт «Миллион призов».

Квест будет доступен до 30 ноября, а участвовать в нем смогут зарегистрированные пользователи «Города идей» с любым уровнем учетной записи на сайте mos.ru.

Ранее москвичи получили возможность предложить свои идеи по развитию образовательного туризма для школьников.