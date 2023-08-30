30 августа 2023, 15:21
Страница о досуге в Москве появилась на платформе «Город идей»
Интерактивная страница о досуге в Москве открылась на платформе «Город идей»
Пользователи платформы «Город идей» теперь могут отправиться на виртуальную прогулку по Москве с помощью специальной тематической страницы «Досуг в городе». Об этом сообщила пресс-служба мэрии столицы.
Горожане смогут ознакомиться с анонсами событий в столице, узнать интересные факты о реализованных идеях и использовать другие возможности платформы.
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Для посетителей интерактивной страницы стал доступен квест, где они могут перемещаться по виртуальному городу и находить спрятанные лампочки, — реализованные идеи жителей, которые преобразили столицу. Победители квеста, которые найдут все 35 лампочек, получат 500 городских баллов.
Помимо этого, пользователи смогут получить дополнительные 100 баллов, забросив пять мячей в виртуальную баскетбольную корзину.
Заработанные баллы можно обменять на различные товары и услуги, получить скидки у партнеров или направить на благотворительность через сайт «Миллион призов».
Квест будет доступен до 30 ноября, а участвовать в нем смогут зарегистрированные пользователи «Города идей» с любым уровнем учетной записи на сайте mos.ru.
Ранее москвичи получили возможность предложить свои идеи по развитию образовательного туризма для школьников.
Технологии
Москва 2023
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