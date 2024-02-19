Общество 19 февраля 2024, 11:47 «Страна чудес». Лося не пустили в автобус в Пермском районе «Пермский край»: лось вышел на остановку и едва не уехал на автобусе

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Лось пытался попасть в автобус на остановке в Пермском районе. Об этом сообщили в Telegram-канале «Пермский край».

«В Пермском районе лося не пустили в автобус из-за отсутствия денег», — написали авторы материала.

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Животное вплотную подошло к транспорту и заглядывало в стекло входной двери рядом с водителем. Читатели пошутили, что лосю не удалось «проехать зайцем». Один из подписчиков канала несерьезно назвал животное контролером.

«Страна чудес у нас», — писали в комментариях.

Однако позже издание Properm.ru сообщило, что лось был не местным. Фото было сделано в Костроме и впервые было опубликовано еще в конце 2021 года, написали журналисты.

Ранее в Ленобласти во двор жилого дома забежала беременная лосиха. Дикое животное было ранено и через время погибло. Жители обращались в МЧС, администрацию и ветклиники, но никто не помог зверю.