Страховые пенсии россиян защитят от взыскания долгов

Минэкономразвития предлагает законодательно защитить страховые пенсии жителей России от кредиторов. По мнению чиновников, взыскание долгов с пенсий противоречит Конституции.

Пенсии предлагают защитить благодаря поправкам в закон «Об исполнительном производстве» и ряд других законов. Как стало известно «Интерфаксу», документ уже одобрила Российская трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений.

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Согласно законопроекту, сейчас есть ряд доходов, на которые не может быть наложено взыскание из-за долгов, но страховых пенсий там нет. В Минэкономразвития предложили добавить в этот список страховую пенсию по старости, инвалидности, накопительную пенсию, а также пенсии военнослужащих, пожарных, полицейских, сотрудников Росгвардии и пособия по временной нетрудоспособности.

В пояснительной записке к документу авторы обратили внимание на то, что право на социальное обеспечение и пенсии установлено Конституцией, а обращение взыскания на пенсии нивелирует его.

В то же время в законопроекте прописано, что с пенсий могут взыскиваться долги по ЖКХ, а также обязательства по возмещению ущерба после совершения преступления, уплата административного и судебного штрафа. Однако даже по этим статьям у россиян могут забрать только ту часть пенсии, которая остается от прожиточного минимума.