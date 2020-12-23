Страховые пенсии неработающим россиянам проиндексируют на 6,3%

1 января неработающим россиянам проиндексируют страховые пенсии на 6,3%. Об этом объявила зампред правительства Татьяна Голикова.

«Страховые пенсии неработающих пенсионеров будут проиндексированы с 1 января 2021 года на 6,3%, то есть выше инфляции. И в последующие годы индексация пенсий также будет выше инфляции», — приводит РИА «Новости» слова Голиковой на совместном заседании Госсовета и Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

Стоимость пенсионного коэффициента в следующем году составит 98 рублей 86 копеек. В этом году — 93 рубля. У каждого пенсионера прибавка к выплате будет индивидуальной — все зависит от размера страховой пенсии. Чем выше стаж, зарплата и страховые взносы, тем больше к пенсии прибавят после индексации.

Президент России Владимир Путин анонсировал индексацию страховой пенсии по старости неработающим пенсионерам на 6,3% во время ежегодной пресс-конференции 17 декабря, пишет RT. Он отметил, что возобновить индексацию выплат работающим пенсионерам возможно будет при достаточном бюджете.