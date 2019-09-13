Страховые и социальные пенсии проиндексируют на 6-7% в 2020 году

В 2020 году пенсии россиян ждет индексация. Размер страховых выплат увеличат на 6,6%, а социальных — на 7%. Об изменениях сообщила зампред правительства РФ по вопросам социальной политики Татьяна Голикова.

О повышении пенсионных выплат Голикова рассказала на заседании Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений. Слова зампреда российского правительства привел сайт РБК.

«В 2020 году страховые пенсии будут проиндексированы на 6,6%», — уточнила она.

В среднем страховые пенсии по старости для неработающих пенсионеров будут равняться 16,4 тысячи рублей.

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На 3,8% проиндексируют и социальные выплаты. Минтруд уже подготовил соответствующий проект постановления. Его внесут в правительство в январе 2020-го — после корректировок, где учтут актуальные данные Росстата.

По словам Голиковой, социальные выплаты получают многие россияне, среди которых ветераны и инвалиды.

Пенсии в России повышают согласно параметрам индексации страховых пенсий, зафиксированных российскими властями до 2024 года.