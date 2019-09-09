Страховщиков привело в замешательство предложение наказывать за ложные вызовы скорой

В Госдуме предложили наказывать за ложные вызовы скорой. Санкции, возможно, будут применять страховые компании. Руководитель дирекции ОМС в Москве АО «МАКС-М» Константин Кульченко заявил «360», что пока не понимает, как возможное нововведение будет работать.

«Предположим, вызвал человек скорую медицинскую помощь. Подавился рыбной косточкой. Пока ехала скорая, сами эту кость достали, а скорая уже подъехала. Будет это являться ложным вызовом? Как мы на законном основании сможем определить, что вызов был ложным?» — задался вопросом собеседник «360».

По мнению Кульченко, придется на законодательном уровне прописывать — что именно будет являться ложным вызовом. Кроме того, нужны основания, чтобы по факту случившегося ложного вызова подавать иски в адрес граждан, чтобы возместить затраченные системой ОМС (обязательного медицинского страхования) деньги.

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«Мне механизм непонятен. Либо мы не будем оплачивать медицинскую помощь медицинской организации, которая выехала на ложный вызов, либо мы должны будем подавать регрессные иски к гражданам и через суд просить их возместить стоимость оказанной медицинской услуги. Других механизмов я не вижу в этом случае», — добавил эксперт.

По его словам, страховая организация не контролирует, был вызов ложным или нет. Между тем в других странах основанием для вызова скорой является угрожающее жизни состояние.