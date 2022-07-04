Российским авиаперевозчикам отказались покрывать риски, которые связаны с техобслуживанием самолетов. Об этом сообщила газета «Коммерсант» со ссылкой на анонимные источники.

По их данным, речь идет об отказах со стороны Российской национальной перестраховочной компании (РНПК). Там такое решение объяснили тем, что лайнеры перестали поддерживать производители — американский Boeing и европейский Airbus.

«Структура ЦБ РФ (РНПК — прим. ред.) начала принимать на себя обязательства по договорам перестрахования перевозчиков с марта, когда из-за санкций от них отказались европейские игроки. ЦБ для этого увеличил объявленный капитал РНПК с 71 до 300 миллиардов рублей, а гарантии были расширены до 750 миллиардов рублей», — говорится в статье газеты.

Однако в начале лета, когда некоторые авиакомпании обратились для ежегодного перезаключения договоров, они увидели «попытки существенно ограничить страховое покрытие», рассказали источники.

В частности, в соглашениях пропал пункт о покрытии рисков ареста и конфискации самолетов, но зато появилось новое условие: страховым случаем престанут считать происшествия, которые стали следствием плохого обслуживания или ремонта.

«В европейских контрактах традиционно оговаривалось, что самолет ремонтирует производитель, разработчик или сертифицированная им организация. Сейчас мы решаем, как уладить эту проблему», — заявил источник издания.

Он отметил, что в его организации надеются найти решение в ближайшее время. Другой собеседник газеты заявил, что договоры страхования и перестрахования теперь заключаются «на индивидуальных условиях». Соглашение получилось возобновить у S7, но нет информации, на каких условиях.