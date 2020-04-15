Страховщики рассказали, каких линий бизнеса коснулся кризис

Собеседники издания напомнили, что 28 марта накануне введения режима самоизоляции наблюдался скачок в продажах каско и ОСАГО. Это связано с тем, что люди покупали авто или просто старались поскорее сделать полис, поскольку не понимали, как дальше будут развиваться события.

Представители компании обратили внимание на серьезный спад в страховании ответственности и грузоперевозок. По их словам, кризис в первую очередь коснулся таких линий бизнеса, как «Зеленая карта» и страхование путешествующих. В штатном режиме происходит страхование населения по социально значимым видам — страхования жизни и здоровья, ДМС, ОМС и ОСАГО.

Отмечается, что в режиме онлайн можно решить практически любые вопросы, которые связаны с оформлением автополиса или его продлением.

«Только за прошлую неделю рост случаев онлайн-урегулирования по авто составил 40%. Никаких трудностей с получением страховых услуг у клиентов возникать не должно», — заверили в финансовой организации.