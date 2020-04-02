Страховщики предсказали отказы компаний от ДМС из-за кризиса
«Скорее всего, мы увидим изменения со второй половины апреля. Уже есть прогнозы, что компании начнут отказываться и сокращать бюджеты на ДМС», — такое мнение РБК высказала управляющий директор по ДМС компании «Ренессанс страхование» Наталья Харина.
Пока такая тенденция не зафиксирована. Однако, по словам заместителя генерального директора компании «РЕСО-Гарантия» Игоря Иванова, физические лица уже меньше покупают ДМС. Возможно, это связано с соблюдением режима изоляции.
У группы «Ингосстрах» противоположная информация. Она отметила интерес россиян к полисам из-за ситуации с коронавирусом. Онлайн их стали покупать чаще. В марте продажи через интернет выросли вдвое по сравнению с февралем и почти втрое по сравнению с этим же периодом в 2019 году. Гендиректор компании «Ингосстрах-Жизнь» Владимир Черников связал это с обеспокоенностью людей своим здоровьем.
В «Росгосстрахе» ни спада, ни подъема продаж не заметили. Там заявили, что интерес к ДМС остался на уровне прошлого года.
По данным последнего соцопроса, россияне внимательно следят за новостями о коронавирусе. Людей волнует число заболевших и отсутствие вакцины. Экономическое состояние дел в стране их заботит во вторую очередь.