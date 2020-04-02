Страховщики предсказали отказы компаний от ДМС из-за кризиса

Уже понятно, что спад в экономике отразится на многих российских компаниях. Страховщики считают, что это скажется на соцпакетах для сотрудников. Руководство может отказаться от добровольного медицинского страхования.

«Скорее всего, мы увидим изменения со второй половины апреля. Уже есть прогнозы, что компании начнут отказываться и сокращать бюджеты на ДМС», — такое мнение РБК высказала управляющий директор по ДМС компании «Ренессанс страхование» Наталья Харина.

Пока такая тенденция не зафиксирована. Однако, по словам заместителя генерального директора компании «РЕСО-Гарантия» Игоря Иванова, физические лица уже меньше покупают ДМС. Возможно, это связано с соблюдением режима изоляции.

У группы «Ингосстрах» противоположная информация. Она отметила интерес россиян к полисам из-за ситуации с коронавирусом. Онлайн их стали покупать чаще. В марте продажи через интернет выросли вдвое по сравнению с февралем и почти втрое по сравнению с этим же периодом в 2019 году. Гендиректор компании «Ингосстрах-Жизнь» Владимир Черников связал это с обеспокоенностью людей своим здоровьем.

В «Росгосстрахе» ни спада, ни подъема продаж не заметили. Там заявили, что интерес к ДМС остался на уровне прошлого года.

По данным последнего соцопроса, россияне внимательно следят за новостями о коронавирусе. Людей волнует число заболевших и отсутствие вакцины. Экономическое состояние дел в стране их заботит во вторую очередь.