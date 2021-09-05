Страховщики назвали самый опасный вид общественного транспорта в России

Микроавтобусы являются самым опасным видом пассажирского транспорта, заявили эксперты одной из российских страховых компаний. По данным страховщиков, самые тяжелые по последствиям ДТП происходят на загородных маршрутах.

К такому выводу специалисты пришли, изучив структуру страховых выплат пассажирам в 2021 году, сообщило РИА «Новости».

По данным авторов исследования, хотя аварии на городских маршрутах случаются чаще, пассажиры, как правило, получают травмы легкой и средней степеней тяжести. В основном это сотрясения головного мозга, ушибы мягких тканей, переломы ребер, носа, лучевой кости и лодыжек.

В этом году компания получила 25 обращений от пассажиров городских маршрутов. Страховые выплаты по ним составили 4,5 миллиона рублей. От людей, пострадавших на пригородных маршрутах, поступило 19 обращений, 11 из которых были связаны с гибелью человека. Повреждения, которые получили пассажиры, были тяжелее: это переломы костей черепа, переломы верхних и нижних конечностей, сочетанные травмы.

По словам представителя страховой компании, более тяжелые травмы и серьезные происшествия с гибелью пассажиров связаны с тем, что на загородных маршрутах выше скорость движения. Кроме того, там выше число случаев столкновения автобусов и маршруток с грузовиками, съездов в кювет и опрокидываний.