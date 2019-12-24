Страховщики: доля ДТП возрастает перед Новым годом

По данным информагентства, за последние несколько лет доля ДТП под Новый год и в сам праздник возросла. В 2018 году она подошла к отметке 93% против 89,5% в обычные дни.

Начальник управления продукт-менеджмента и маркетинга МАКС Евгений Попков пояснил, что под Новый год люди активизируются и подолгу курсируют по городу в поиске подарков и других необходимых вещей к празднику. В первых числах января жизнь замирает и дороги пустеют. Таким образом, число аварий идет на спад.

«В целом по году январь все же не самый „тихий“ месяц. В мае, июне и июле количество ДТП снижается на 20-25% относительно других месяцев», — уточнил специалист.

РИА ФАН напомнило, что в уходящем году самым популярным авто у российских угонщиков стала иномарка Hyundai Solaris. На второй позиции — Kia Rio. Тройку замкнула Kia Ceed.

Среди других моделей, пользующихся популярностью среди угонщиков, значатся Toyota RAV4, Hyundai ix35, Hyundai Santa Fe, Kia Optima, а также Hyundai Creta, Ford Kuga, Hyundai Tucson. Отмечается, что в столичном регионе угонщики предпочитают премиальные авто, а в регионах — бюджетные машины.