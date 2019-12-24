    24 декабря 2019, 11:54

    Страховщики: доля ДТП возрастает перед Новым годом

    Артур Блянихов

    Страховщики напомнили РИА «Новостям», что доля автомобильных аварий перед новогодними праздниками возрастает.

    По данным информагентства, за последние несколько лет доля ДТП под Новый год и в сам праздник возросла. В 2018 году она подошла к отметке 93% против 89,5% в обычные дни.

    Начальник управления продукт-менеджмента и маркетинга МАКС Евгений Попков пояснил, что под Новый год люди активизируются и подолгу курсируют по городу в поиске подарков и других необходимых вещей к празднику. В первых числах января жизнь замирает и дороги пустеют. Таким образом, число аварий идет на спад.

    «В целом по году январь все же не самый „тихий“ месяц. В мае, июне и июле количество ДТП снижается на 20-25% относительно других месяцев», — уточнил специалист.

    РИА ФАН напомнило, что в уходящем году самым популярным авто у российских угонщиков стала иномарка Hyundai Solaris. На второй позиции — Kia Rio. Тройку замкнула Kia Ceed.

    Среди других моделей, пользующихся популярностью среди угонщиков, значатся Toyota RAV4, Hyundai ix35, Hyundai Santa Fe, Kia Optima, а также Hyundai Creta, Ford Kuga, Hyundai Tucson. Отмечается, что в столичном регионе угонщики предпочитают премиальные авто, а в регионах — бюджетные машины.