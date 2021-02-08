Страховщик «Спасские ворота-М» заявил о банкротстве

Крупнейший страховщик по ОМС Москвы «Спасские ворота-М» подал на банкротство. Компания работала на российском рынке с 1992 года.

В пятницу, 5 февраля, компания подала заявление на признание ее банкротом в Арбитражный суд Москвы. В понедельник суд зарегистрировал его, но к производству оно пока не принято. Об этом сообщило РИА «Новости».

Центробанк в декабре прошлого года отозвал у «Спасских ворот-М» лицензию на ОМС. Только в Москве в этой компании застрахованы 1,75 миллиона человек, а всего насчитывается около 3,3 миллиона застрахованных в 16 российских регионах. Регулятор пошел на такие меры в связи с нарушением ряда требований. Выяснилось, что не соответствующая им величина активов, в которые инвестированы средства страховщика, составляет свыше 20% от собственных средств компании.

По оценке ЦБ, работа «Спасских ворот-М» в последнее время угрожала правам и интересам застрахованных лиц, а также стабильности страхового рынка в части ОМС. Кроме того, открылись факты недостоверности отчетности.

Страхователи ОМС не пострадали, они перешли в другие крупные организации.