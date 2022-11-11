Общество 11 ноября 2022, 21:36 Страховой Дом ВСК представил на Finopolis инновационные технологии в сфере страхования и медицины

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Сотрудники Страхового Дома ВСК приняли участие в форуме инновационных финансовых технологий Finopolis. ВСК представила в рамках мероприятия несколько стендов, в том числе «Автострахование с искусственным интеллектом», «Цифровая клиника. Объединяем технологии с медициной» и другие.

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На стенде «Автострахование с искусственным интеллектом» гостям и участникам форума представили возможности урегулирования страхового случая с помощью приложения «ВСК страхование». Рассчитать стоимость страхового события можно в онлайн-режиме, загрузив фотографию автомобиля в приложение.

На стенде «Цифровая клиника. Объединяем технологии с медициной» посетителям предложили получить моментальную онлайн-консультацию врача.

«У нас можно пройти исследование, которое позволит проанализировать работу нервной системы, дыхательной системы, а также работу сердечно-сосудистой системы. На основании этих данных искусственный интеллект подскажет, насколько организм устойчив к стрессу», — поделился руководитель стратегической программы «Медицина» ВСК Илья Садеков.

На стенде «Цифровая ипотека» участникам форума рассказали о включении онлайн-страхования в процесс оформления цифровой ипотеки. А на площадке «Цифровые решения для партнеров» представили быструю автоматизированную интеграцию между страховщиком и его партнерами.

В планах у Страхового Дома ВСК — продолжить «прокачивание» медицины и других сфер, чтобы в будущем представить пациентам новых цифровых помощников.