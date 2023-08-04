Общество 04 августа 2023, 13:30 Страховой дом ВСК: чаще всего за страховкой в дачный сезон обращались жители Кургана и Удмуртии

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Удмуртия и Курганская область стали самыми опасными для частных домов регионами в 2023 году. Их жители чаще всего обращались за страховкой в дачный сезон, сообщила «Газета.Ru»со ссылкой на результаты исследования страхового дома ВСК.

Отмечается, что главными причинами чрезвычайных происшествий в этом году стали пожары, затопления и стихийные бедствия. Так, 33% обращений за компенсациями поступило от жителей Курганской области из-за массовых возгораний в апреле.

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Как сообщил сайт kp.ru, еще 46% обращений страховые компании получили от жителей Удмуртии, где весной бушевали ураганы.