Страховка от коронавируса появилась в Кургане
Страховая служба в Кургане решила защитить клиентов убытков при коронавирусной инфекции. В случае гибели выплата составит миллион рублей. Об этом сообщил сайт Ura.ru со ссылкой на городскую компанию.
«С сегодняшнего дня предоставляется услуга по страхованию от коронавируса. Предусмотрены три варианта страховки. Стоимость полиса колеблется от двух до десяти тысяч рублей», — заметили в организации «АльфаСтрахование».
Наличие коронавируса принесет застрахованному от 20 до 100 тысяч рублей. В случае его смерти родственникам обещают выплатить миллион рублей.
«Страховой продукт пока предоставляет гражданам с 18 лет. Срок действия полиса — один год», — пояснили в компании.
Журналисты издания решили уточнить вопрос в других страховых фирмах Кургана. Однако там подобной услуге удивились и отметили, что в настоящее время не предоставляют аналогичных.