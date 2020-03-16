Страховка от коронавируса появилась в Кургане

«С сегодняшнего дня предоставляется услуга по страхованию от коронавируса. Предусмотрены три варианта страховки. Стоимость полиса колеблется от двух до десяти тысяч рублей», — заметили в организации «АльфаСтрахование».

Наличие коронавируса принесет застрахованному от 20 до 100 тысяч рублей. В случае его смерти родственникам обещают выплатить миллион рублей.

«Страховой продукт пока предоставляет гражданам с 18 лет. Срок действия полиса — один год», — пояснили в компании.

Журналисты издания решили уточнить вопрос в других страховых фирмах Кургана. Однако там подобной услуге удивились и отметили, что в настоящее время не предоставляют аналогичных.