Общество 21 марта 2023, 12:06 Страховать туристов, путешествующих по России, предложили на сумму не менее 300 тысяч рублей

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Заместитель председателя Комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Наталья Костенко и член комитета Андрей Марков предложили предоставлять страховки туристам, которые путешествуют по России, с покрытием не менее 300 тысяч рублей. Об этом написала «Парламентская газета».

«В прошлом году я ездил на Дальний Восток и застраховал всю семью из четырех человек от укуса клеща. <…> А вот если бы страховки не было и кого-то укусил зараженный клещ, нужно было бы заплатить огромную сумму», — рассказал Марков.

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По закону туроператоры и турагенты, который продают туристическую услугу, сопряженную с риском для здоровья, должны будут проинформировать туристов об этих рисках и о возможности заключить договор добровольного страхования.

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При поездках по России, в отличие от заграничных, страхование останется абсолютно добровольным. Законопроект запрещает туроператорам заранее проставлять в договоре галочку о согласии на страховку.