Страхование от безработицы повлияет на зарплаты. Помочь должны работодатели

Отчисления за страхование по безработице будут брать из зарплат россиян в случае принятия закона. При этом уровень выплат может остаться прежним, если работодатели разделят нагрузку.

Минтруд сообщил, что готов поддержать введение в России страхования по безработице. Если профсоюзы и бизнес смогут договориться, то систему начнут разрабатывать. Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский рассказал «360», что выступает за такую инициативу.

«Идею поддерживаю, потому что это цивилизованная форма решения проблем с занятостью. Весь мир, в общем-то, этим живет и лишнее свидетельство того, что в условиях, которые могут возникнуть внезапно, как раз такие системы срабатывают», — пояснил свое мнение сенатор.

Он добавил, что при страховании от безработицы часть зарплаты человека будет поступать в страховую компанию, как это сейчас происходит с медицинским и социальным страхованием. Кроме того, назревает вопрос о страховании по уходу, так как сейчас пенсионных накоплений не хватает для обеспечения достойной жизни в старости.

«Все, что называется блага на будущее, формируются работой, то есть недополученной частью заработной платы. В этом страховании должны принимать участие сами люди и, конечно же, работодатели. Работодатели должны получать поддержку со стороны государства», — отметил Рязанский.

Сенатор также объяснил, что службы занятости не занимаются страховыми отчислениями. Эти функции выполняет государство. Есть федеральные и региональные ведомства, которые следят за рынком труда и его изменениями.

Люди живут трудом, люди живут результатами своего труда. Это абсолютное большинство людей. Они живут на зарплату, и всякого рода отклонения от обычной стандартной жизни должны быть застрахованы Валерий Рязанский первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике.

Сенатор подчеркнул, что необходимо сделать так, чтобы зарплата населения позволяла делать страховые отчисления. Более того, страховые выплаты должны делаться вместе с работодателями, которые не должны считать это чрезмерной нагрузкой на бизнес. Для всего этого государство должно найти определенные формулы, считает Рязанский.

Кто будет платить?

Отчисления в страховые будут делать за счет зарплаты сотрудника, поэтому нововведение ударит в первую очередь именно по нему. Потеряет работник в деньгах или нет, будет зависеть от компании.

«Все, что происходит в нашей экономической жизни, все делается за счет кармана того, кто работает. За счет этого кармана и происходят все виды страхования. Но, чтобы тому, кого страхуют было легче, должно быть участие работодателя. Без этого нельзя», — пояснил сенатор.

При этом он добавил, что страхование не должно уменьшать уровень зарплаты. Все решения, которые сейчас принимают, направлены на защиту работников, заверил Рязанский.

«Уволить просто так нельзя, сократить нельзя и так далее. Сейчас многие формы поддержки работают именно с точки зрения сдерживания такого рода мотивации бизнеса. А мы должны провести такие современные формы, которые позволят в случае возникновения таких ситуаций смягчить последствия», — сказал сенатор.

Он заключил, что лучше сейчас выплачивать небольшие суммы с зарплаты, чтобы в случае необходимости получить деньги.