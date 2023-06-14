Общество 14 июня 2023, 19:09 Страховая компания True Traveler: в отпуске наличные лучше хранить отдельно от банковских карт

Читать 360tv в

Когда человек отправляется в отпуск, то стоит сразу предупредить все потенциально опасные ситуации, в частности, кражу денег. Об этом сообщило Utro.ru со ссылкой на британскую страховую компанию True Traveler.

Там посоветовали хранить наличные и банковские карты отдельно. Также пластик можно завернуть в крупную купюру, остальную сумму — положить в другое место. Еще один способ — вкладывать деньги в путеводители. Обычно воры ими не интересуются.

Реклама

Также советуют документы и наличные носить в отдельной сумке, лучше на поясе. Кроме того, не стоит расслабляться и в ресторанах. Там сумку лучше ставить под стол, обернув ручку вокруг ноги.

Авторы: