Россияне перечислили свои главные страхи из-за ипотеки

Потеря работы и невозможность больше выплачивать кредит — одни из самых главных связанных с ипотекой страхов российских заемщиков. Это следует из исследования онлайн-супермаркета ипотеки Online-Ipoteka.

Большинство взявших ипотеку россиян — 46% —боится потерять работу, следует из результатов исследования, сообщило РИА «Новости». На втором месте — страх заболеть и больше не быть в состоянии выплачивать ипотеку. Этого боятся 23% заемщиков. Респонденты отметили, что выплачиваемой на больничном зарплаты для платежей на ипотеку им не хватит.

Беспокоятся о том, что банк может поднять процентную ставку и вместе с тем ежемесячный платеж 22% респондентов.

При этом страхование от недобровольной потери работы оформили только 18% опрошенных заемщиков, 85% застраховали свое здоровье и жизнь при получении ипотеки.

В исследовании компании приняли участие 4,5 тысячи совершеннолетних потребителей финансовых услуг по всей России. Опрос прошел в мае.

Средний срок выплаты ипотеки в России вырос по сравнению с 2018 годом и достиг своего максимума. На данный момент ипотечный кредит в среднем выдают на 19 лет и десять месяцев. За апрель 2021 года банки выдали более 191,4 тысячи ипотечных кредитов. Этот показатель выше на 7,47% показателей за март. Всего ипотечных кредитов выдали на сумму более 550,8 миллиарда рублей.