Страх в отражении. Одержимые психопаты ищут своих жертв по селфи

Житель Японии, одержимый местной поп-певицей, выследил ее по отражению на фотографии. Он нашел, где живет девушка, и напал на нее. Преступника задержала полиция. О том, как соцсети невольно становится оружием безумцев, и как можно безо всяких сливов узнать о человеке все, что угодно, — в материале «360».

Агрессивный фанат

26-летний Хибики Сато вычислил местонахождение певицы по отражению в ее зрачке, изучив селфи, которые девушка выкладывала в интернет.

Увеличив фотографию, японец понял, что его жертва находится на железнодорожной станции. Точное местоположение он обнаружил, просматривая виды улиц в Google Street View.

Источник фото: YouTube

Также Сато внимательно изучил видео, снятые певицей. По расположению окон и занавесок у нее дома, а также по падению света он догадался, на каком этаже она живет, сообщил NHK.

1 сентября, когда исполнительница возвращалась домой с концерта, преследователь отправился за ней. Мужчина зашел в подъезд, закрыл девушке рот полотенцем и начал ее домогаться. Певица отбилась, но получила травмы лица, писал Tokyo Reporter.

В Twitter японской поп-группы Tenshi Tsukinukeni Yomi появилось сообщение о том, что жертвой нападения стала 21-летняя участница коллектива Эна Мацуока.

Сато был арестован в середине сентября, позднее ему предъявили официальное обвинение. Японец во всем сознался, рассказав следователям детали. Он заявил, что является фанатом певицы.

По мнению экспертов, люди, которые выкладывают в Сеть снимки высокой четкости, подвергают себя опасности. При желании о них можно узнать гораздо больше, чем нужно.

«Даже крошечные детали могут дать кучу информации о том, где сделана фотография и о людях, которые на ней изображены. Никогда не постите ничего, что вы хотели бы скрыть от вашего босса, партнера или злейшего врага», — заявил «Би-би-си» Элиот Хиггинс, основатель группы Bellingcat, ведущей расследования с опорой на информацию из открытых источников.

Сам себе детектив

Ограничение доступа к важным данным также не всегда помогает. Если о секрете знает кто-то третий, то это уже не секрет.

Жена британского футболиста Уэйна Руни убедилась в этом на собственном опыте. Она организовала настоящее детективное расследование, чтобы вычислить, кто сливает таблоидам подробности ее личной жизни.

После пятимесячного расследования Колин Руни заявила, что посты из ее закрытого Instagram передает желтой прессе Ребекка Варди, супруга футболиста Джейми Варди. Их мужья ранее играли за сборную Англии.

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«В течение нескольких лет кто-то, кому я доверила доступ к моему личному аккаунту в Instagram, постоянно информировал газету The Sun о моих личных постах и сториз», — возмутилась Колин.

В какой-то момент у Руни появился подозреваемый, и она провела эксперимент — запретила просматривать свои сториз всем кроме Варди.

«В течение последних пяти месяцев я опубликовала серию ложных сториз, чтобы посмотреть, попадут ли они в The Sun. И вы знаете, они попали!» — рассказала супруга футболиста.

Она заявила, что выдумала истории о своем возвращении на телевидение и о затопленном подвале в новом доме. После этого The Sun пришлось скорректировать эти заметки.

Ребекка Варди опровергла свое участие в сливах сенсаций желтой прессе. По ее словам, действовать через ее аккаунт мог кто-то еще.

Ироничным итогом этой истории стала приписка в статье о Колин Руни в «Википедии». Помимо журналистки и телеведущей ее там назвали частным детективом.

Источник фото: телеканал «360»

Что могут рассказать соцсети

Существует множество способов без заметных усилий узнать о человеке что-то важное. Прежде всего, это касается данных в соцсетях, попадающих в поисковики и сторонние сервисы.

К примеру, страницу «ВКонтакте» или «Одноклассниках» можно легко найти с помощью «Яндекса». Достаточно вбить имя человека на yandex.ru/people. Информацию о пользователях «ВК» также собирает сайт vkfaces.com.

Источник фото: телеканал «360»

Если вы думали, что отметив «Только друзья» во всех пунктах приватности «ВКонтакте», ваши фото не попадут в открытый доступ, вы ошибались. Достаточно открыть свою страницу «ВК» в другом браузере, чтобы убедиться, что любой сторонний пользователь может посматривать фото и записи, размещенные в вашей ленте. А значит, они доступны и любому ресурсу, собирающему информацию о пользователях. Хранить ее он может вечно.

Пользователей популярных американских соцсетей можно найти с помощью сервиса Social Searcher. Он помогает отыскать посты человека в Facebook или Instagram, а также на Flickr, Reddit, Vimeo и других площадках.

По номеру телефона поисковики расскажут, принимал ли человек участие в судебных процессах, был ли организатором какого-то мероприятия (если указал номер как контактное лицо), звонил ли с этого номера мошенник и т. д.

Кроме того, нередки случаи утечек личной информации в самых разных организациях — от соцсетей до банков. Эти данные пополняют нелегальные базы, которые затем выставляются на продажу.