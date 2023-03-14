Общество 14 марта 2023, 16:53 Страх у собак назвали одной из причин их агрессии на человека

Читать 360tv в

Собака не кусает человека с целью его обидеть или проучить. Иногда собаки могут укусить во время игры, иногда — во время страха. Об этом РИАМО рассказал президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.

«В первую очередь нужно отдавать себе отчет в том, что собака не делает это, чтобы обидеть человека, у нее нет плана мести, она не старается кого-то проучить», — процитировал RT Голубева.

Реклама

Иногда собака может укусить человека, поскольку испытывает плохое самочувствие или находится в нервном напряжении.

Реклама

Защищать от других свою пищу, территорию, потомство — это обычное поведение собак, резюмировал эксперт.