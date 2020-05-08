По данным информагентства, эксперты ООН спрогнозировали, что из-за долгого пребывания людей на карантине случаи незапланированной беременности увеличатся на два-семь миллионов случаев.

«Это только члены ООН могут бояться, потому что у них психоз, потому что у всей так называемой элиты страх перенаселения», — цитирует специалиста «Царьград».

По ее мнению, нас должны волновать другие проблемы, в частности демографическая яма и как следствие — полупустая Сибирь и пустой Дальний Восток.