«Страх перенаселения». Демограф — о прогнозе ООН по всплеску рождаемости на фоне карантина
Специалист по демографической безопасности Ирина Медведева обсудила с ИА Nation News обеспокоенность ООН, вызванную вероятным всплеском рождаемости на фоне самоизоляции.
По данным информагентства, эксперты ООН спрогнозировали, что из-за долгого пребывания людей на карантине случаи незапланированной беременности увеличатся на два-семь миллионов случаев.
«Это только члены ООН могут бояться, потому что у них психоз, потому что у всей так называемой элиты страх перенаселения», — цитирует специалиста «Царьград».
По ее мнению, нас должны волновать другие проблемы, в частности демографическая яма и как следствие — полупустая Сибирь и пустой Дальний Восток.