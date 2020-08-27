Стоцкая, Апина и Нигай призывают не быть равнодушными к истории Максима Шугалея

Сегодня в Сети стартовал крупный флешмоб, организованный в поддержку российских социологов Максима Шугалея и Самера Суйфана, плененных ливийскими террористами. В нем приняли участие блогеры, общественные деятели, музыканты, актеры, лидеры мнений и многие другие.

Напомним, весной прошлого года социологи Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Максим Шугалей и Самер Суэйфан отправились в ливийскую столицу Триполи для проведения научных исследований в области социологии. В ходе работы к ним в руки попала информация, дискредитирующая самопровозглашенное Правительство национального согласия (ПНС) Ливии. В результате на россиян напали террористы из группировки RADA и бросили их в частную тюрьму «Митига», где удерживают их без законных оснований.

В акции в поддержку россиян приняла участие популярная российская певица Алена Апина. Она опубликовала соответствующий пост в своем Instagram-аккаунте. По словам исполнительницы, сегодня многие люди нуждаются в помощи, однако больше всего она нужна российским ученым Максиму Шугалею и Самеру Суэйфану, которых насильно удерживают в североафриканском государстве.

Ещё одним участником акции стала популярный блогер Карина Нигай.

«В сентябре выйдет уже второй фильм о судьбе Максима — „Шугалей-2“. Пожалуйста, не будьте равнодушными, посмотрите фильм, расскажите своим друзьям и родным про Максима. Только огромным общественным резонансом мы сможем вызволить его из беды!» — написала она.

Также к флешмобу присоединилась певица Анастасия Стоцкая. Она призвала подписчиков рассказать своим близким о сложной и несправедливой ситуации, в которую попали граждане России.

«Говорите и еще раз говорите об этом… Только так мы сможем вернуть Макса домой! Русские своих не бросают!» — подчеркнула исполнительница.

В поддержку Максима Шугалея и Самера Суэйфана были сняты документальные боевики «Шугалей» и «Шугалей-2». Первая часть фильма вышла в мае 2020 года, а долгожданная премьера продолжения состоится уже в следующем месяце.

Создатели картины и участники флешмоба надеются, что кинолента привлечет внимание широкой общественности и поможет россиянам как можно быстрее вернуться домой.

«Говорите и еще раз говорите об этом… Только так мы сможем вернуть Макса домой! Русские своих не бросают!» — добавила певица.