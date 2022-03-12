Storytel передумал приостанавливать свою работу в России

Шведский сервис аудиокниг Storytel продолжит свою работу на территории России. Об этом сообщили в Telegram-канале представительства компании в России. В настоящее время приложение работает, пользователи могут продлить подписку.

«Важная информация для наших подписчиков: приложение работает и подписку продлить можно», — говорится в сообщении.

Пользователям пояснили, что по окончании оплаченного периода переподписаться можно через сайт сервиса, если ранее подписка была оформлена через AppStore или PlayMarket.

«Далее поменяйте в настройках AppStore/PlayMarket способ оплаты на оплату со счета мобильного телефона», — посоветовали в сервисе.

Ранее Storytel объявил о приостановке своей работы в России в связи с событиями на Украине. Речь шла о прекращении производства всего контента и приобретении нового контента. Однако само приложение должно было оставаться доступным для текущих подписчиков.

Ранее американская платежная система PayPal назвала сроки блокировки всех электронных кошельков россиян. Это произойдет 18 марта.