Курганец пожаловался на игнор со стороны COVID-бригады

«Просто по кругу назначают антибиотики широкого спектра, леча простуду 35 день. COVID-бригаду вызывал с 21 октября раз 20 — никто не приехал все еще», — пожаловался курганец.

Он обратился в региональный департамент здравоохранения, а также в прокуратуру и правительство. В департаменте информационной и внутренней политики корреспондентов информагентства заверили, что будет проведена проверка.