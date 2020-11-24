Курганец пожаловался на игнор со стороны COVID-бригады
Житель Кургана рассказал в соцсетях, что вызывал 20 раз бригаду медиков, чтобы у него взяли мазок на коронавирус. По словам мужчины, его вызовы проигнорировали, сославшись на запрет главврача. Об этом сообщило ИА Ura.ru.
«Просто по кругу назначают антибиотики широкого спектра, леча простуду 35 день. COVID-бригаду вызывал с 21 октября раз 20 — никто не приехал все еще», — пожаловался курганец.
Он обратился в региональный департамент здравоохранения, а также в прокуратуру и правительство. В департаменте информационной и внутренней политики корреспондентов информагентства заверили, что будет проведена проверка.