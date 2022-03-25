Сторонники схимонаха Иоанникия блокировали храм в Чихачеве

Сторонники лишенного священного сана схиархимандрита Иоанникия (Ефименко) блокировали доступ прихожан к Никольскому храму в селе Чихачево Ивановской области. Об этом сообщили на сайте Кинешемской епархии Русской православной церкви.

Храм святителя Николая передали новому настоятелю, но схимонах Иоанникий не прекратил свою сектантскую деятельность, сообщили в епархии. Иоанникий продолжил свои так называемые богослужения, возглавив группу из запрещенных к служению клириков и монахов, тоже лишенных сана.

«Почитателями схимонаха Иоанникия блокирован доступ к Никольскому храму, и проведение там богослужений невозможно. Сами сектанты совершают свои „богослужения“ в здании, построенном без благословения священноначалия», — говорится в сообщении епархии.

Епархиальное управление подчеркнуло, что деятельность Иоанникия носит раскольнический и сектантский характер. И в селе Чихачево сейчас нет легитимных священнослужителей.

«Никакие „таинства“ и „требы“, которые совершает схимонах Иоанникий и его последователи, не являются спасительными, и участие верующих в них душепагубно влияют на них», — заявили в епархии.

Иоанникий при этом ежедневно совершает «чин отчитки», который в епархии назвали «пародией на православное богослужение».

В отношении Иоанникия ведется следствие. Против него завели дело о незаконном удержании людей на территории Никольского прихода. По предварительным данным, верующих запугивали, что за пределами прихода их ждет смерть от болезней. Кроме того, у самого Иоанникия нашли травматическое оружие без документов и два миллиона рублей, не имеющих отношения к церковному имуществу.