Сторонники схиигумена Сергия собрались перед епархией в день суда. Видео

В Екатеринбурге начали разбирать дело схиигумена Сергия, который отрицал пандемию и захватил женский монастырь в Свердловской области. На церковный суд священнослужитель не явился.

Перед зданием епархии перед началом процесса собрались около 50 человек. Все они сторонники клирика.

«Люди видят правду, видят доброту, каким должен быть настоящий пастор», — заявила пришедшая поддержать священника женщина. Она уверена, что отец Сергий отдал бы за нее свою жизнь.

Сам схиигумен ранее заявил, что явится в суд только при определенных условиях. Он потребовал, чтобы на заседании в том числе присутствовал свидетель и эксперт Эдуард Ходос. Тот в свою очередь обратился в епархию с просьбой выслать ему приглашение. На предыдущее заседание суда священник тоже не пришел.

В апреле священник Сергий Романов призвал не верить в пандемию коронавируса. Схиигумен также заявил, что не следует соблюдать введенные из-за коронавируса ограничения. Когда Сергия отстранили от службы в церкви, он захватил монастырь, а по его периметру расставил казаков.

На месте уже побывали сотрудники ФСБ. В здание силовики не заходили.