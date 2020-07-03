Сторонники схиигумена Сергия собрались перед епархией в день суда. Видео
Перед зданием епархии перед началом процесса собрались около 50 человек. Все они сторонники клирика.
«Люди видят правду, видят доброту, каким должен быть настоящий пастор», — заявила пришедшая поддержать священника женщина. Она уверена, что отец Сергий отдал бы за нее свою жизнь.
Сам схиигумен ранее заявил, что явится в суд только при определенных условиях. Он потребовал, чтобы на заседании в том числе присутствовал свидетель и эксперт Эдуард Ходос. Тот в свою очередь обратился в епархию с просьбой выслать ему приглашение. На предыдущее заседание суда священник тоже не пришел.
В апреле священник Сергий Романов призвал не верить в пандемию коронавируса. Схиигумен также заявил, что не следует соблюдать введенные из-за коронавируса ограничения. Когда Сергия отстранили от службы в церкви, он захватил монастырь, а по его периметру расставил казаков.
На месте уже побывали сотрудники ФСБ. В здание силовики не заходили.