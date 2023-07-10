Общество 10 июля 2023, 15:50 Сторонники ПЦУ захватили собор канонической УПЦ в Нетешине УПЦ: сторонники раскольнической ПЦУ захватили собор в Нетешине Хмельницкой области YouTube

Читать 360tv в

Сторонники раскольнической Православной церкви Украины захватили собор в честь иконы Божией Матери «Неопалимая Купина», который принадлежит канонической Украинской православной церкви в городе Нетешин Хмельницкой области. Об этом 9 июля сообщили в Telegram-канале УПЦ.

«Агрессивные сторонники ПЦУ захватили собор в честь иконы Божией Матери „Неопалимая Купина“ города Нетешин», — передали в канале.

Реклама

Захватчики от ПЦУ совершали «откровенно богохульные действия» и произносили оскорбительные замечания. Правоохранители фактически оказывали содействие активистам в их незаконных действиях.

«В ходе захвата святыни сторонники ПЦУ прибегли к откровенно кощунственным действиям. Агрессивные активисты в храме кричали, хлопали в ладоши, устраивали толкотню и применяли физическую силу в отношении прихожан собора», — сообщали в УПЦ.

На следующий день, 10 июля, на территорию Преображенского кафедрального собора Белой Церкви проникла группа лиц. Сторонники ПЦУ в течение трех часов ломали металлическую дверь. В ход шли болгарка, бензопила и кувалда, писали в Telegram-канале. В сети сообщали, что возглавил захват «священник»-депутат ПЦУ Николай Гопайнич.

Ранее вандалы сожгли чудотворную икону в Волынской области Украины. Они уничтожили святыню вместе с молитвой, которая крепилась рядом. Священные места Владимиро-Волынской епархии не первый раз подвергались нападениям безбожников.