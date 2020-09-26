Сторонники писателя Эдуарда Лимонова создали новую политическую партию

Приверженцы идеалов Эдуарда Лимонова сообщили о самороспуске незарегистрированной партии «Другая Россия». Однако теперь вместо нее появится новая политическая партия — «Другая Россия Э. В. Лимонова».

Сторонники писателя поделились новостью на своем сайте «Другая Россия». Они рассказали, что от Лимонова осталось еще много нереализованных проектов, пророчеств и идей. Все это, по мнению партийцев, важно для политической ситуации в стране.

«Мы лишились своего вождя и бессменного лидера Эдуарда Лимонова. Однако он подготовил нас к тому, чтобы достойно пройти любые испытания. <…> Нацболы создают новую организацию — политическую партию „Другая Россия Э. В. Лимонова“», — говорится в сообщении.

Руководить новой партией будет политсовет и координаторы.

Политик и писатель Эдуард Лимонов умер 17 марта 2020 года. На протяжении некоторого времени он тяжело болел, писателю диагностировали рак. Похоронили оппозиционера на Троекуровском кладбище, где присутствовали только близкие и друзья. В советские годы Лимонов был диссидентом, жил во Франции и США. Также он написал множество книг. Самая известная — «Это я, Эдичка».