facebook_pixel
    26 сентября 2020, 14:37

    Сторонники писателя Эдуарда Лимонова создали новую политическую партию

    Анастасия Калинина

    Приверженцы идеалов Эдуарда Лимонова сообщили о самороспуске незарегистрированной партии «Другая Россия». Однако теперь вместо нее появится новая политическая партия — «Другая Россия Э. В. Лимонова».
    Сторонники писателя Эдуарда Лимонова создали новую политическую партию

    Сторонники писателя поделились новостью на своем сайте «Другая Россия». Они рассказали, что от Лимонова осталось еще много нереализованных проектов, пророчеств и идей. Все это, по мнению партийцев, важно для политической ситуации в стране.

    «Мы лишились своего вождя и бессменного лидера Эдуарда Лимонова. Однако он подготовил нас к тому, чтобы достойно пройти любые испытания. <…> Нацболы создают новую организацию — политическую партию „Другая Россия Э. В. Лимонова“», — говорится в сообщении.

    Руководить новой партией будет политсовет и координаторы.

    Политик и писатель Эдуард Лимонов умер 17 марта 2020 года. На протяжении некоторого времени он тяжело болел, писателю диагностировали рак. Похоронили оппозиционера на Троекуровском кладбище, где присутствовали только близкие и друзья. В советские годы Лимонов был диссидентом, жил во Франции и США. Также он написал множество книг. Самая известная — «Это я, Эдичка».

    Новости SMI.FM