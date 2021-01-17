Сторонники экс-схиигумена Сергия устроили уличный молебен у храма в Екатеринбурге

Полицейские дежурили рядом, но не вмешивались в происходящее.

Со сторонниками Сергия разговаривали православные верующие, которые пытались убедить пришедших разойтись или подать жалобы в Следственный комитет.

Акция прошла без конфликтов, несмотря на разногласия между православными и сторонниками Сергия.

Лишенного сана схиигумена задержали бойцы ОМОНа во время штурма Среднеуральского женского монастыря в ночь на 29 декабря. Его привезли в Москву и арестовали по решению Басманного районного суда Москвы на два месяца — до 28 февраля. Романова обвиняют по трем статьям: «Склонение к совершению самоубийства или содействие совершению самоубийства», «Нарушение права на свободу совести и вероисповеданий» и «Самоуправство».

5 января отлученный от церкви бывший схимонах Сергий объявил сухую голодовку — отказался от воды и еды в знак протеста против своего задержания и уголовного преследования. В СИЗО ему становилось плохо, за время голодовки он похудел на семь килограммов. Позже он отказался от нее. Сейчас самочувствие у мужчины нормальное. Бывший схиигумен часто молится в СИЗО, молитва «Отче Наш» не дает ему унывать.