Сторонника запрещенной религиозной организации задержали в Иванове

Силовики задержали в Иванове члена международной организации «Таблиги Джамаат»*. По данным ФСБ, он участвовал в религиозных обрядах и пропагандировал идеологию запрещенного экстремистского объединения.

«УФСБ России по Ивановской области задержала члена запрещенной в Российской Федерации экстремистской организации. В отношении жителя областного центра 1985 года рождения возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью второй статьи 282.2 УК РФ „Организация деятельности экстремисткой организации“», — приводит ТАСС текст сообщения ЦОС ФСБ.

В силовом ведомстве добавили, что задержанный занимался пропагандой идеологии «Таблиги Джамаат»* и принимал участие в религиозных обрядах.

На прошлой неделе ФСБ предотвратила теракт в Крыму. Двое россиян-исламистов готовили взрыв в образовательном учреждении в Симферополе. После теракта они планировали сбежать через Украину и Турцию в Сирию, чтобы вступить в международную террористическую организацию.

*«Таблиги Джамаат» — запрещенная в России экстремистская организация.