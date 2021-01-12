Стометровый небоскреб построят в центре Челябинска

По данным ИА «ФедералПресс», строительство хотят завершить к 2023 году. Известно, что территорию рядом с ТК «Алое поле» уже огородили, чтобы начать работы.

В небоскребе планируют открыть гостиницу, фитнес-центр, бассейн и подземную парковку.

«Администрацией города Челябинска 23.03.2005 было выдано разрешение на строительство объекта — «Торговый центр на участке: улиц Володарского — проспекта Ленина — Свердловский проспект в Центральном районе», — уточнили в пресс-службе мэрии города.