Стоматологические поликлиники возобновили работу в Подмосковье

Стоматологические поликлиники вернулись к обычному режиму работы в Подмосковье. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Минздрава.

Записаться на прием можно через портал Госуслуг или через колл-центр губернатора 8-800-550-50-30, пишет РИА «Новости». В целях безопасности против коронавируса входить в поликлинику нужно только в маске и перчатках. Кроме того, в помещении пациенты проходят термометрию, также необходимо соблюдать социальную дистанцию.

После каждого приема помещение будут дезинфицировать, а на стойках администраторов появились защитные экраны.

С 15 июня все автобусы региона будут работать по обычному расписанию будних дней. В рейсы отправятся более 9,5 тысячи единиц общественного транспорта.

Введенные из-за коронавируса меры отменяются постепенно. В регионе уже открыли для посещения непродовольственные магазины, МФЦ, сервисы бытовых услуг и летние веранды кафе и ресторанов. С 15 июня также заработают автошколы и выставки в музеях. С 25 июня начнут работать торговые центры. Но нужно не забывать о правилах безопасности: носить маски и соблюдать социальную дистанцию.