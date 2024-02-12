Общество 12 февраля 2024, 14:01 Стоматолог Цыбенова: разрушенный более чем на 50% зуб можно восстановить только коронкой

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Стоматолог-терапевт Сэсэгма Цыбенова рассказала, в каких случаях зуб можно спасти только с помощью установки коронки. Слова эксперта передал «ФедералПресс».

Врач отметила, что перед самой процедурой необходимо провести компьютерную томографию. Именно она позволяет оценить состояние ткани и нервов. Кроме того, исследование помогает выявить воспалительный процесс, добавила специалист.

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Если соответствующие показатели находятся в пределах нормы, то используется метод прямой реставрации. Разрушение зуба более чем на 50% — причина для протезирования, пояснила Цыбенова.