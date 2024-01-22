Общество 22 января 2024, 12:30 Стоматолог Цыбенова: необходимо стараться максимально долго сохранять родные зубы

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Стоматолог-терапевт Сэсэгма Цыбенова рассказала о минусах установки импланта. Такой вариант необходим при неблагоприятных прогнозах, однако в других случаях лучше отдать предпочтение лечению, отметила эксперт в беседе с «ФедералПресс».

Врач напомнила, что родной зуб имеет связки, которые передают на него давление и жевательную нагрузку. Именно они сигнализируют о слишком твердой пище и заставляют разжать челюсть.

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По словам специалиста, от замещающей конструкции таких ощущений не будет. Возрастает риск сломать имплант или противоположный зуб, пояснила Цыбенова.