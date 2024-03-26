26 марта 2024, 11:40
Стоматолог Сумцова: зубная нить защитит от образования кариеса и известковых отложений в полости рта
Стоматолог Татьяна Сумцова посоветовала добавить зубную нить в комплекс ежедневных гигиенических мероприятий. Данное средство рекомендуют использовать всем людям, передала «Вечерняя Москва».
По словам врача, именно флосс обеспечивает самое качественное очищение от налета. Еще один плюс — уничтожение вредных бактерий, которые провоцируют развитие кариеса. Использование даже самой дорогой щетки не поможет достичь таких результатов.
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Кроме того, зубная нить является отличной профилактикой образования известковых отложений, пояснила эксперт.
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