Общество 15 февраля 2024, 18:44 Стоматолог Сумцова посоветовала включить в рацион орехи и какао для здоровья полости рта

Читать 360tv в

Стоматолог Татьяна Сумцова рассказала, как сохранить здоровье полости рта. Важно соблюдать гигиену, уменьшить потребление сладостей и включить в рацион определенные продукты, отметила эксперт в беседе с Life.

Так, орехи очень эффективны в борьбе с любыми воспалениями. Кешью, грецкий, фундук, миндаль способны придать деснам твердость и упругость. Данный результат достигается благодаря содержанию множества полезных микроэлементов и витаминов, пояснила врач.

Реклама

Сумцова посоветовала обратить внимание на какао. Такой продукт полезен при кариесе, налете и разрушении зубной эмали.