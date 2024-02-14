14 февраля 2024, 13:54
Стоматолог Сумцова посоветовала чистить зубы после каждого приема пищи
Стоматолог Татьяна Сумцова рассказала об особенностях правильной чистки зубов. Идеальный вариант — проводить процедуру после каждого приема пищи, отметила эксперт в беседе с News.ru.
Врач также посоветовала использовать ирригатор, ершик и монопучковую щетку для эффективного ухода.
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«Попробуйте специальные таблетки или жидкость для окрашивания зубов. Так вы поймете, действительно ли ежедневная гигиена полости рта продуктивна», — добавила эксперт.
Сумцова напомнила, что чистка зубов должна длиться не менее двух-трех минут.
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