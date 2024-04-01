Общество 01 апреля 2024, 13:47 Стоматолог Суджаев рассказал, что исправить несимметричную улыбку можно даже во взрослом возрасте

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Стоматолог-ортодонт Сергей Суджаев в беседе с «Газетой.Ru» рассказал, что исправить несимметричную улыбку можно даже во взрослом возрасте.

Делом в том, что она формируется из-за индивидуального положения челюсти и зубов. Медик привел в пример конфигурацию, когда правый верхний центральный и боковой резец наклонены вперед, а левые резцы назад. В таком случае у человека будет асимметрия верхней губы.

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«При дистальной окклюзии (это когда нижняя челюсть смещена назад относительно верхней) появляется неправильное соотношение верхней и нижней губы между собой», — добавил Суджаев.

Первым делом врач порекомендовал выявить причину дефекта, а затем уже выстраивать правильное лечение.