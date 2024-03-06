Общество 06 марта 2024, 12:09 Стоматолог Шестакова призвала не пропускать вечернюю чистку зубов

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Стоматолог Елена Шестакова посоветовала не забывать про чистку зубов перед сном. За день в полости рта накапливаются остатки пищи и бактерии, отметила эксперт в беседе с РИАМО.

По ее словам, вечерняя процедура более важна, чем утренняя. Ночью слюноотделение снижается, что приводит к активному размножению бактерий. Как результат — кариес и заболевания десен.

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Врач также напомнила, что чистка зубов должна занимать не менее двух минут.