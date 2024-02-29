Общество 29 февраля 2024, 12:33 Стоматолог Шелудкова: профилактические леденцы и спреи могут заменить утреннюю чистку зубов

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Чистка зубов два раза в день приводит к истончению эмали и сопутствующим дефектам. Утреннюю процедуру можно исключить при правильном подходе. Об этом рассказала стоматолог Виктория Шелудкова в беседе с сайтом «Аргументы и факты».

Врач назвала альтернативой использование профилактических леденцов, спреев, ополаскивателей и других средств с ксилитом в составе. При этом, чистить зубы раз в сутки могут те, кто придерживается правильного и сбалансированного питания.

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Эксперт посоветовала не забывать о регулярной гигиене полости рта. В противном случае есть вероятность появления кариеса и пародонтита, добавили «Известия».