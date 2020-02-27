Стоматолог с фальшивым дипломом работал в клинике на Урале

«Установлено, что 30 октября 2019 года в клинику на должность врача-стоматолога принят на работу житель Нижнего Тагила 1990 года рождения. При заключении трудового договора гражданин предоставил диплом ФГБОУ ВО „Самарский государственный медицинский университет“», — пояснила старший помощник регионального прокурора Марина Канатова.

После проверки выяснилось, что в университете Самары такой диплом не выдавали.

С 2016 года Магсуд Мирзоев был стоматологом в разных клиниках. У молодого человека есть лишь средне-специальное медицинское образование — зубной техник.

О фальшивом дипломе стало известно в 2018 году, однако тогда уполномоченный участковый отказался возбуждать уголовное дело.