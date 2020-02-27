Стоматолог с фальшивым дипломом работал в клинике на Урале
Стоматолога с поддельным дипломом обнаружили в одной из клиник Нижнего Тагила в Свердловской области. Полиция возбудила против него уголовное дело. Об этом сообщил сайт Ura.ru.
«Установлено, что 30 октября 2019 года в клинику на должность врача-стоматолога принят на работу житель Нижнего Тагила 1990 года рождения. При заключении трудового договора гражданин предоставил диплом ФГБОУ ВО „Самарский государственный медицинский университет“», — пояснила старший помощник регионального прокурора Марина Канатова.
После проверки выяснилось, что в университете Самары такой диплом не выдавали.
С 2016 года Магсуд Мирзоев был стоматологом в разных клиниках. У молодого человека есть лишь средне-специальное медицинское образование — зубной техник.
О фальшивом дипломе стало известно в 2018 году, однако тогда уполномоченный участковый отказался возбуждать уголовное дело.