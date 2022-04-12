Стоматолог Ростовенко рассказала, какие продукты ухудшают цвет зубов

Белизну зубной эмали портят не только чай и кофе, но и многие другие продукты. Об этом «Известиям» рассказала стоматолог-пародонтолог Инна Ростовенко.

По словам стоматолога, сильнее всего на природный цвет зубов влияют продукты с искусственными красителями — соусы или сладости. Кроме того, цвет портят мучные продукты, содержащие сахар — они создают питательную среду для бактерий. Портят белизну и сладкие газировки.

Ростовенко порекомендовала посещать стоматолога раз в полгода и проводить гигиеническую чистку зубов.