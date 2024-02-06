Общество 06 февраля 2024, 14:58 Стоматолог Раевская посоветовала отказаться от использования зубной пасты с парабенами

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Многие при выборе зубной пасты обращают внимание лишь на известный бренд, приятный запах и демократичную цену. Однако перед покупкой стоит рассмотреть состав продукта, отметила стоматолог-терапевт Юлия Раевская в беседе с «Газетой.ru».

Она посоветовала отказаться от использования средств с парабенами, к которым относятся метилпарабен, этилпарабен и пропилпарабен. Данные вещества могут накапливаться в организме, вызывая контактный дерматит и хейлит, пояснила врач.

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Еще один опасный компонент — триклозан. Это синтетическое соединение уничтожает не только патогенную, но и полезную микрофлору, подчеркнула эксперт.