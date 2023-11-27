Общество 27 ноября 2023, 17:06 Стоматолог Ожерельев: с начальным кариесом можно справиться без врачей

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На стадии начального кариеса ткань зуба способна восстановиться при правильном уходе за полостью рта. С легким повреждением эмали можно справиться без помощи врачей, рассказал стоматолог Николай Ожерельев в беседе с «Газетой.ru».

По его словам, необходимо проводить регулярную чистку зубов фторсодержащими пастами. Кроме того, эффективность покажут реминерализующие гели. Их лучше использовать с капами, добавил эксперт.

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Он посоветовал не забывать о применении ирригатора, зубной нити и ополаскивателя. Также важно употреблять продукты, содержащие кальций.