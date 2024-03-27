Общество 27 марта 2024, 17:42 Стоматолог Нимаев: не стоит тревожить десну и активно полоскать рот после удаления зуба

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Удаление зуба — сложная операция, после которой необходимо около пяти дней на восстановление. Если за это время боли не прекратились, то, возможно, в лунку попала инфекция. Об этом рассказал стоматолог-хирург Тимур Нимаев в беседе с «ФедералПресс».

По его словам, избежать таких последствий поможет соблюдение всех назначений врача.

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«Не залезать языком, ничего там не высасывать, не полоскать усиленно, активно булькая, не целиться в эту лунку ирригатором», — напомнил эксперт.

Он также посоветовал не забывать про гигиенические процедуры. Налет с соседних зубов может стать причиной заражения.