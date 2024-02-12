Общество 12 февраля 2024, 16:28 Стоматолог Марков: правильная чистка зубов поможет избежать заболеваний полости рта

Читать 360tv в

Стоматолог Артем Маркова заявил, что правильная чистка зубов поможет сохранить красивую улыбку и избежать проблем с деснами. В беседе с Life врач дал рекомендации по уходу за полостью рта.

Эксперт посоветовал выбирать зубную щетку с мягкой щетиной и нейтральной формой. Кроме того, необходимо использовать пасту с фтором. Такое средство защитит от кариеса. Сама процедура должна занимать две-три минуты, пояснил специалист.

Реклама

По его словам, важно не забывать про применение нити и ирригатора. Они способны удалять налет в межзубных промежутках.