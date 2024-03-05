Общество 05 марта 2024, 15:43 Стоматолог Лосев: современные технологии позволяют безболезненно проводить удаление зуба

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Стоматолог Владимир Лосев развеял миф о сильной боли при удалении зуба. Этот стереотип остался далеко в прошлом, отметил эксперт в беседе с News.ru.

По его словам, современные технологии позволяют провести процедуру абсолютно безболезненно для пациента. Данный эффект достигается благодаря качественной анестезии.

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Так, самой распространенной является инфильтрационная методика. После укола происходит блокировка передачи болевых сигналов от нервов к мозгу, пояснил врач.